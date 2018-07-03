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3 июля: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        03.07.2018 - 00:05
Фото: праздники и события 3 июля (pixabay.com/silviarita)
Фото: праздники и события 3 июля (pixabay.com/silviarita)

3 июля 2018 года отмечается народный праздник Мефодия, когда по нескольким приметам можно предугадать погоду

Все праздники 3 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

3 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако многие страны отмечают государственные даты и события. К примеру, в Беларуси и Алжире празднуется День независимости, в России отмечается День ГАИ, в американском штате Виргиния проводится День эмансипации, а на Кубе 3 июля проходит уличный Праздник огней.

В народе 3 июля чествуется Мефодий Перепелятник. Считалось, если в этот день охотник подстрелит перепелку, ему будет сопутствовать удача. Приметы дня:

  • дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней;
  • если на Мефодия паук плетет паутину – будет сухо и ясно;
  • а вот если паутины нет – к долгому дождю.

Паутина в праздник Мефодия - к ясной погодеФото: Паутина в праздник Мефодия - к ясной погоде (pixabay.com/AdinaVoicu)

3 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1885 году в Америке украинские эмигранты создали первое товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".

В 1916 году в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера "Титаник".

В 1936 в СССР была создана Госавтоинспекция (ГАИ).

В 1944 во время операции "Багратион" советские войска освободили город Минск от фашистских захватчиков.

3 июля: в этот день родились

В 1883 году – Франц Кафка, чешский писатель и философ.

В 1894 году – Зинаида Райх, русская актриса, жена Сергея Есенина, Всеволода Мейерхольда.

В 1927 году – Кен Рассел, известный английский кинорежиссер.

В 1932 году – Вадим Ильенко, украинский оператор и режиссер.

В 1962 году – Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер.

3 июля: в этот день умерли

В 1642 году – Мария Медичи, королева Франции, мать Людовика ХІІІ.

В 1969 году – Брайан Джонс, гитарист "The Rolling Stones".

В 1971 году – Джим Моррисон, американский музыка лидер группы "The Doors".

В 1973 году – Лоуренс Хаммонд, американский инженер, изобретатель электрооргана.

В 1974 году – Сергей Лебедев, создатель первых советских компьютеров.

В 1977 году – Александр Волков, советский писатель ("Волшебник Изумрудного города").

Именинники 3 июля

Сегодня свои именины отмечают: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

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