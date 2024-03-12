29-та Українська антарктична експедиція вже втретє їде досліджувати континет під фармопікою "Подорожника"

На нову експедицію чекає тривалий шлях: автобусом - до Польщі, літаками - до Чилі, а з порту Пунта-Аренас нашим криголамом "Ноосфера" - до Антарктики.

"Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже багато полярників чи ідеальних кандидатів - на фронті. Уже маємо кілька випадків, коли під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями. Але попри всі складнощі, ми не можемо зупинити антарктичну програму. Не маємо такого права ні перед минулими поколіннями, які вклали дуже багато сил і коштів, щоб Україна стала антарктичною державою, ні перед нинішнім, для якого Антарктика - це вікно у світ глобальної науки, ні тим паче перед майбутніми, адже наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи", - зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

"Нам надзвичайно приємно мати змогу забезпечувати високоякісну фармацевтичну опіку нашим вченим і допомагати їм виконувати їхню почесну місію вже третій рік поспіль. Ми пишаємося проектом "Перша полярна аптека", у межах якого ми всебічно підтримуємо вчених та працівників станції. Віримо, що цей рік буде багатим на нові відкриття, а про фармацевтичну безпеку подбала наша команда. Хочу подякувати ДУ НАНЦ, а особливо Євгену Дикому, за те, що вони продовжують працювати на благо нашої країни і відстоюють її інтереси в науковій сфері", - зазначив Тарас Коляда, СЕО мережі аптек "Подорожник".

У складі 29-ї УАЕ - 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них 9 вчених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик). Вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме 4 жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років). Примітно, що одна з учасниць, геофізикиня Анна Соіна, вирушила вже в другу свою зимівлю (раніше вона була в 25-й УАЕ 2020-2021).

У першу для них експедицію їдуть біолог Тетяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук, лікар Іванна Котурбаш.

"З лікаркою Іванною Котурбаш у нас попереду багато роботи, адже саме в цьому році ми сподіваємося добудувати мед кабінет, в якому зберігатимуться всі ліки для експедиції. Ми будемо постійно контактувати з нею протягом експедиції і сподіваємося, що наші науковці та працівники станції не потребуватимуть серйозних мед препаратів і все пройде гладко. Однак, якщо виникне потреба серйозної медичної медикаментозної підтримки, то запевняємо, що на станції є все, адже ми передали ліки в повному обсязі. Крім того, ми передаємо на станцію прапор нашої мережі аптек та вишитий рушник на довгу дорогу, на щастя і для успіху наших науковців в їх героїчній справі", - додала Ольга Гречко, мережа аптек "Подорожник", керівник проекту "Перша Полярна Аптека".

Ольга Гречко та лікарка 29 експедиції, Іванка Котурбаш

У команді - більшість новачків, але керуватиме ними один з найдосвідченіших полярників України, геофізик Юрій Отруба. Для нього це буде восьма зимівля. Повний склад 29-ї УАЕ можна переглянути за посиланням http://uac.gov.ua/polar-explorers/

Упродовж року 29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами - біологія, геофізика, метеорологія, а також забезпечуватиме роботу станції "Академік Вернадський”.