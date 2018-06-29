29 июня: праздники и важные события на этот день

29 июня 2018 года в народном календаре - праздник Тихона, когда заканчивается молодое лето, и приходит настоящий зной

Все праздники 29 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

29 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных или государственных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные даты, события и фестивали. К примеру, во многих городах Испании, а также Венесуэлы, Колумбии, Чили, Коста-Рики, Мальты, Перу и др. проходит ежегодная Винная битва.

29 июня католики отмечают важный праздник в церковном календаре – День святых апостолов Петра и Павла.

В народе 29 июня почитается Тихон Тихий. Считалось, что в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам и даже птицы затихают, кроме соловья, который продолжает свои трели до Петрова дня.

Главная примета дня: на Тихона солнце идет тише.

Фото: В праздник Тихона птицы затихают (pixabay.com/jill111)

29 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1916 году состоялся первый полет самолета "Боинг".

В 1922 году Федор Шаляпин уехал из России.

В 1945 году Закарпатье присоединилось к УССР согласно договору между СССР и Чехословакией.

В 1964 году – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.

В 1974 году британский музыкальный хит-парад возглавил француз Шарль Азнавур с песней "She".

В 2007 году в Америке поступил в продажу первый iPhone.

29 июня: в этот день родились

В 1798 году – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.

В 1900 году – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.

В 1934 году – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.

В 1948 году – Иэн Пэйс, английский музыкант, ударник руппы "Deep Purple".

В 1964 году – Сосо Павлиашвили, грузинский эстрадный певец и композитор.

В 1978 году – Николь Шерзингер, американская певица и актриса украинского происхождения.

29 июня: в этот день умерли

В 1940 году – Пауль Клее, немецкий художник и график, видный авангардист.

В 1967 году – Джейн Мэнсфилд, американская актриса, секс-символ Голливуда.

В 1995 году – Лана Тернер, американская голливудская киноактриса.

В 2003 году – Кэтрин Хепберн, американская киноактриса.

В 2016 году – погиб Василий Слипак, украинский певец, солист Парижской национальной оперы.

2017 году – Олег Яковлев, российский поп-певец, солист "Иванушки International".

Именинники 29 июня

Сегодня свои именины празднуют: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.

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