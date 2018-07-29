29 июля: праздники и важные события на этот день

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29 июля отмечают Международный день тигра

Все праздники 29 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

29 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 29 июля отмечается Международный день тигра, посвященный сохранению этих животных на планете.

Украина сегодня празднует День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Также в последнее июльское воскресенье работники торговли в Украине отмечают свой профессиональный праздник.

В народе 29 июля отмечают Финогеев день. Считалось, что это самый знойный летний день, крестьяне в этот период начинали жать рожь. Главная примета: частые туманы – начало грибной поры.

Значимые события в Украине и мире в разные годы

В 1696 году войска русской армии взяли турецкую крепость Азов.

В 1836 году в Париже состоялось открытие Триумфальной арки.

В 1952 году впервые реактивный самолет перелетел без посадки через Тихий океан.

В 1954 году вышла в печать первая часть романа Толкина "Властелин колец".

В 1965 году в Лондоне состоялась премьера фильма "Help!" группы "The Beatles".

В этот день родились

В 1817 году – Иван Айвазовский, великий русский художник-маринист, баталист.

В 1883 году – Бенито Муссолини, итальянский диктатор, создатель фашизма.

В 1888 году – Владимир Зворыкин, умерший в этот же день в 1982 году, русский и американский инженер, создатель телевидения.

В 1915 году – Павел Кадочников, советский актер театра и кино.

В 1945 году – Мирча Луческу, известный румынский футболист, тренер.

В 1954 году – Игорь Крутой, видный советский композитор.

В 1981 году – Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, пилот "Формулы-1".

В 1984 году – Анна Бессонова, украинская гимнастка, многократная чемпионка мира.

В этот день умерли

В 1890 году – Винсент Ван Гог, известный голландский художник-постимпрессионист.

В 1986 году – Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино.

В 1995 году – Леонид Бакштаев, украинский советский актер театра и кино.

В 1999 году – Анатолий Соловьяненко, видный украинский оперный певец.

В 1999 году – Елена Фадеева, советская актриса театра и кино.

Именинники 29 июля

Сегодня свои именины отмечают: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия Яков.