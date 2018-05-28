28 мая: праздники и важные события на этот день

28 мая в Украине отмечается День краеведения, а народные приметы этого дня связаны с праздником Пахома Теплого
Все праздники 28 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Всеукраинский день краеведения - молодой украинский праздник, который в 2018 году отмечается второй раз. День краеведов был учрежден на съезде Национального краеведческого общества Украины с целью популяризации изучения истории, культуры, украинских обычаев и традиций.
В церковном православном календаре 28 мая 2018 года - День Святого Духа. Ежегодно этот праздник отмечается на следующий день после Троицы.
Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий Великий - монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой. С этим связаны многие поговорки и приметы:
Фото: 28 мая праздник Пахома Теплого(pixabay.com/ddzphoto)
В 1742 году в Лондоне был открыт первый в мире плавательный бассейн под крышей.
В 1763 году начала работу школа живописи в Киеве.
28 мая 1756 года во Франции впервые был приготовлен Маонский соус, который по одной из исторических версий считается "предком" современного майонеза.
В 1812 году состоялось подписание Бухарестского мирноого договора, по которому Бессарабия вошла в состав Российской империи.
В 1925 году в Харькове прошла первая краеведческая конференция и был основан Украинский комитет краеведения.
В 1957 году в Америке была основана Национальная академия грамзаписи, вручающая престижную премию в области музыки "Грэмми".
В 1908 году - английский писатель Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.
В 1968 году - австралийская певица Кайли Миноуг.
В 1968 году - певец и поэт Алексей Лебединский, известный под псевдонимом "Профессор Лебединский".
В 1972 году - украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский.
В 1985 году - британская актриса Кэри Маллиган.
В 1849 году - Анна Бронте, одна из трех сестер английских писательниц.
В 1914 году - Поль Маузер, немецкий конструктор, оружейник
В 1916 году - украинский писатель. ученый, общественный деятель Иван Франко.
В 1937 году - Альфред Адлер, один из основателей современной психиатрии.
Сегодня именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.
Факты об Ольге Фреймут (video.rbc.ua)