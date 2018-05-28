Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

28 мая: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        28.05.2018 - 00:05
Фото: 28 мая - праздники дня (pixabay.com/jill111)
Фото: 28 мая - праздники дня (pixabay.com/jill111)

28 мая в Украине отмечается День краеведения, а народные приметы этого дня связаны с праздником Пахома Теплого

Все праздники 28 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

28 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

Всеукраинский день краеведения - молодой украинский праздник, который в 2018 году отмечается второй раз. День краеведов был учрежден на съезде Национального краеведческого общества Украины с целью популяризации изучения истории, культуры, украинских обычаев и традиций.

В церковном православном календаре 28 мая 2018 года - День Святого Духа. Ежегодно этот праздник отмечается на следующий день после Троицы.

Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий Великий - монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой. С этим связаны многие поговорки и приметы:

  • Пришел Пахом - запахло теплом.
  • На Пахомия тепло - все лето теплым будет.
  • На Пахома багряный восход - лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.
  • На Пахома-Бокогрея пшеницу досевай скорее.
  • Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.

28 мая - праздник Пахома ТеплогоФото: 28 мая праздник Пахома Теплого(pixabay.com/ddzphoto)

28 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1742 году в Лондоне был открыт первый в мире плавательный бассейн под крышей.

В 1763 году начала работу школа живописи в Киеве.

28 мая 1756 года во Франции впервые был приготовлен Маонский соус, который по одной из исторических версий считается "предком" современного майонеза.

В 1812 году  состоялось подписание Бухарестского мирноого договора, по которому Бессарабия вошла в состав Российской империи.

В 1925 году в Харькове прошла первая краеведческая конференция и был основан Украинский комитет краеведения.

В 1957 году в Америке была основана Национальная академия грамзаписи, вручающая престижную премию в области музыки "Грэмми".

28 мая: в этот день родились

В 1908 году - английский писатель Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.

В 1968 году - австралийская певица Кайли Миноуг.

В 1968 году - певец и поэт Алексей Лебединский, известный под псевдонимом "Профессор Лебединский".

В 1972 году - украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

В 1985 году - британская актриса Кэри Маллиган.

28 мая: в этот день умерли

В 1849 году - Анна Бронте, одна из трех сестер английских писательниц.

В 1914 году - Поль Маузер, немецкий конструктор, оружейник

В 1916 году - украинский писатель. ученый, общественный деятель Иван Франко.

В 1937 году - Альфред Адлер, один из основателей современной психиатрии.

Именинники 28 мая

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Факты об Ольге Фреймут (video.rbc.ua)

21 мая: праздники и важные события на этот день
Теги: события, праздники
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top