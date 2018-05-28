28 мая: праздники и важные события на этот день

28 мая в Украине отмечается День краеведения, а народные приметы этого дня связаны с праздником Пахома Теплого

Все праздники 28 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

28 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

Всеукраинский день краеведения - молодой украинский праздник, который в 2018 году отмечается второй раз. День краеведов был учрежден на съезде Национального краеведческого общества Украины с целью популяризации изучения истории, культуры, украинских обычаев и традиций.

В церковном православном календаре 28 мая 2018 года - День Святого Духа. Ежегодно этот праздник отмечается на следующий день после Троицы.

Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий Великий - монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой. С этим связаны многие поговорки и приметы:

Пришел Пахом - запахло теплом.

На Пахомия тепло - все лето теплым будет.

На Пахома багряный восход - лето будет засушливым, стоит ждать пожаров.

На Пахома-Бокогрея пшеницу досевай скорее.

Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.

Фото: 28 мая праздник Пахома Теплого(pixabay.com/ddzphoto)

28 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1742 году в Лондоне был открыт первый в мире плавательный бассейн под крышей.

В 1763 году начала работу школа живописи в Киеве.

28 мая 1756 года во Франции впервые был приготовлен Маонский соус, который по одной из исторических версий считается "предком" современного майонеза.

В 1812 году состоялось подписание Бухарестского мирноого договора, по которому Бессарабия вошла в состав Российской империи.

В 1925 году в Харькове прошла первая краеведческая конференция и был основан Украинский комитет краеведения.

В 1957 году в Америке была основана Национальная академия грамзаписи, вручающая престижную премию в области музыки "Грэмми".

28 мая: в этот день родились

В 1908 году - английский писатель Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.

В 1968 году - австралийская певица Кайли Миноуг.

В 1968 году - певец и поэт Алексей Лебединский, известный под псевдонимом "Профессор Лебединский".

В 1972 году - украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

В 1985 году - британская актриса Кэри Маллиган.

28 мая: в этот день умерли

В 1849 году - Анна Бронте, одна из трех сестер английских писательниц.

В 1914 году - Поль Маузер, немецкий конструктор, оружейник

В 1916 году - украинский писатель. ученый, общественный деятель Иван Франко.

В 1937 году - Альфред Адлер, один из основателей современной психиатрии.

Именинники 28 мая

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

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