UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

270 тысяч тонн за 50 дней: в ОП назвали объемы гуманитарной помощи для Украины

Фото: в Офисе президента назвали объемы гуманитарной помощи для Украины (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

За 50 дней войны в Украину уже было доставлено 270 тыс. тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Люди со всего мира ежедневно заполняют анкеты и присылают помощь в Украину", - отметил он.

Тимошенко напомнил, что для помощи стране создано удобную платформу help.gov.ua, где можно узнать, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

Также каждая не фронтовая область ежедневно подставляет свое плечо фронтовому региону.

Он отметил, что во время войны Укрзализныця предоставляет бесплатный проезд из фронтовых регионов для эвакуации. "Общее количество эвакуированных граждан железнодорожным транспортом - 3 724 198 человек", - сообщил Тимошенко.

Еще 291 705 человек вывезли гуманитарными коридорами из заблокированных городов.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаГуманитарная помощь