270 тысяч тонн за 50 дней: в ОП назвали объемы гуманитарной помощи для Украины

"Люди со всего мира ежедневно заполняют анкеты и присылают помощь в Украину", - отметил он.

Тимошенко напомнил, что для помощи стране создано удобную платформу help.gov.ua, где можно узнать, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.





Также каждая не фронтовая область ежедневно подставляет свое плечо фронтовому региону.

Он отметил, что во время войны Укрзализныця предоставляет бесплатный проезд из фронтовых регионов для эвакуации. "Общее количество эвакуированных граждан железнодорожным транспортом - 3 724 198 человек", - сообщил Тимошенко.

Еще 291 705 человек вывезли гуманитарными коридорами из заблокированных городов.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.