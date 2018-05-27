27 мая: праздники и важные события на этот день

27 мая 2018 - праздники в мире и в Украине, а также знаковые исторические события дня

Все праздники 27 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

27 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

27 мая 2018 года православный мир отмечает великий двунадесятый переходящий праздник – День Святой Троицы или Пятидесятница, который приходится на 50-й день после Пасхи и прославляет великую Пресвятую Троицу.

Католики в 2018 году также отмечают праздник Троицы 27 мая. Однако, в отличие от православной церкви, у западных христиан в этот день не празднуется Пятидесятница.

Во многих странах 27 мая отмечается День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

В народе 27 мая отмечается Сидор огуречник или Бокогрей. Считалось, что после Сидора прекращают дуть холодные ветры. В этот день сеяли огурцы и лен.

Главная примета дня: если на Сидора дует северный ветер – лето будет холодным.

Фото: 27 мая отмечается праздник Троица 2018 (pixabay.com/Couleur)

27 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1657 году Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

В 1753 году окончено строительство Андреевской церкви в Киеве.

В 1794 году императрица Екатерина ІІ основала город Одессу на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей.

В 1930 году – день рождения скотча.

В 1931 году швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.

27 мая: в этот день родились

В 1877 году – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.

В 1922 году – Кристофер Ли, английский актер и певец.

В 1960 году – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.

В 1990 году – Колфер, Крис, американский актер.

27 мая: в этот день умерли

В 1840 году – Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, композитор.

В 1964 году – Джавахарлал Неру, индийский политик, лидер национально-освободительного движения в Индии.

В 1989 году – Арсений Тарковский, советский поэт и переводчик, отец режиссера Андрея Тарковского.

В 2001 году – Николай Еременко, белорусский актер, режиссер.

В 2002 году – Виталий Соломин, российский актер театра и кино.

Именинники 27 мая

Сегодня именины празднуют: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

История и традиции Троицы (video.rbc.ua)