27 июля: праздники и важные события на этот день

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27 июля отмечают день системного администратора

Все праздники 27 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

27 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно в последнюю июльскую пятницу, все системные администраторы мира отмечают свой профессиональный праздник, который в 2018 году приходится на 27 июля.

В народе 27 июля почитают День Акилы и Онисима. Считалось, что с этого периода начинают желтеть листья на деревьях, а на поля налетает нечистая сила с ветрами и грозами, от которой следует сторожить урожай. Главная примета дня: если на Акилы идут дожди – к богатому урожаю грибов.

Значимые события в Украине и мире в разные годы

В 1827 году в России создано первое страховое общество.

В 1866 году проложен трансатлантический телеграфный кабель между Англией и Америкой.

В 1900 году – День рождения главного американского бутерброда "на ходу" – гамбургера.

В 1921 году в Канаде впервые был получен Фредерик инсулин.

В 2002 году во Львове произошла крупнейшая трагедия в истории мировых авиашоу, в результате падения самолета Су-27 погибло более 70 человек.

В этот день родились

В 1876 году – Владимир Гиппиус, русский поэт Серебряного века,

В 1915 году – Марио Дель Монако, великий итальянский оперный певец-тенор.

В 1923 году – Масутацу Ояма, знаменитый мастер карате, основатель стиля Кекусинкай.

В 1929 году – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.

В 1936 году – Марис Лиепа, известный советский артист балета.

В этот день умерли

В 1660 году – Джованни Баттиста Ванни, итальянский художник, гравер, зодчий.

В 1841 году – Михаил Лермонтов, великий русский поэт.

В 1873 году – Федор Тютчев, русский поэт.

В 1981 году – Уильям Уайлер, оскароносный американский режиссер, продюсер.

В 1984 году – Джеймс Мейсон, английский актер.

В 2013 году – Илья Сегалович, российский программист, основатель компании "Яндекс".

Именинники 27 июля

Сегодня свои именины отмечают: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.