26% клиентов АО "Волиньгаз" пользуются сервисом "Личный кабинет"

За 7 месяцев текущего года в преимуществах онлайн-ресурса "Личный кабинет" убедились 9,3 тыс. новых пользователей. В целом 26% клиентов, то есть каждый четвертый потребитель АО "Волиньгаз" успешно пользуется сервисом Личный кабинет на сайте 104.ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Четвертый год подряд клиенты АО "Волиньгаз" имеют возможность контролировать свой лицевой счет онлайн с помощью Личного кабинета. За этот период преимущества современного сервиса оценили уже 54 тыс. потребителей. Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах области. Интерфейс кабинета прост и понятен. Процедура регистрации занимает несколько минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для регистрации нужно знать номер своего лицевого счета и сумму последней оплаты за газ.

"Сервис Личный кабинет значительно расширил возможности нашего клиента. В любое удобное для себя время, потребитель получает доступ ко всей информации по его счету. Без особых усилий, может узнать актуальную цену на газ, передать показания счетчика, посмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, проверить состояние расчетов и потребления и связаться с представителями компании онлайн", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Волиньгаз" Юрий Петрук

В пресс-службе подчеркнули, что пользователям сервиса не нужно даже выходить из дома. Чтобы передать показания счетчика газа, достаточно зайти в свой Личный кабинет и ввести актуальные данные. Это значительно экономит время, ведь клиентам компании не приходится стоять в очередях или специально посещать Центры обслуживания клиентов.