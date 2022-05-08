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Более 2500 убитых и еще 5000 раненых: полк "Азов" назвал потери оккупантов в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 08 мая 2022 15:06
Более 2500 убитых и еще 5000 раненых: полк "Азов" назвал потери оккупантов в Мариуполе Фото: "Азов" ликвидировал более 2500 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы в Мариуполе ликвидировали более 2500 российских оккупантов и еще 5000 ранили. Все это без поддержки авиации и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера разведки управления полка "Азов" Илью Самойленко во время пресс-конференции.

Обновление 15:24. Речь идет о нанесении потерь врагу именно бойцами полка "Азов" в период с 24 февраля по 15 апреля.

"Мы также уничтожили свыше 60 танков и подбили 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", - отметил боец.

Он подчеркнул, что полк "Азов" еще с 2014-го года анализировал военные операции для того, чтобы исследовать лучшие и самые эффективные тактики.

"Именно поэтому мы так долго удерживаем Мариуполь", - подчеркнул Илья Самойленко.

Напомним, сегодня украинские военные дают пресс-конференцию с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Все основные заявления бойцов полка "Азов" собрало РБК-Украина.

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Мариуполь Азов
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