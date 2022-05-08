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Понад 2500 вбитих і ще 5000 поранених: полк "Азов" назвав втрати окупантів у Маріуполі

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Маріуполь, Неділя 08 травня 2022 15:06
Понад 2500 вбитих і ще 5000 поранених: полк "Азов" назвав втрати окупантів у Маріуполі Фото: "Азов" ліквідував понад 2500 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці в Маріуполі ліквідували понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили. Все це без підтримки авіації і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера розвідки управління полку "Азов" Іллю Самойленка під час прес-конференції.

Оновлення 15:24. Мова йде про завдання втрат ворогу саме бійцями полку "Азов" у період з 24 лютого по 15 квітня.

"Ми також знищили понад 60 танків і підбили 30. Це більш як 10% втрат ворога по всій країні. Така сама ситуація з БТР, артилерійськими системами. І на Маріуполь довелося близько 50% всіх бомбардувань з РФ. 150 прильотів на день. В нас була нульова підтримка. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки", - зазначив боєць.

Він підкреслив, що полк "Азов" ще з 2014-го року аналізував військові операції для того, щоб досліджувати найкращі та найефективніші тактики.

"Саме тому ми так довго утримуємо Маріуполь", - підкреслив Ілля Самойленко.

Нагадаємо, сьогодні українські військові дають прес-конференцію із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Всі основні заяви бійців полку "Азов" зібрало РБК-Україна.

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Маріуполь Азов
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