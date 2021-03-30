Более 25 тысяч аграриев отправили нардепам письма с просьбой защитить их от Сытника

Работники группы компаний "Укрлендфарминг" написали адресные письма 422 депутатам Верховной рады. Аграрии утверждают, что уже 5 лет сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны НАБУ из-за личностного конфликта Артема Сытника с акционером компании.

В частности, в письме они пишут, что обращаются к депутатам в связи с ситуацией, которая угрожает уничтожением 30 000 рабочих мест, созданных компанией, и которая уже привела к существенным потерям для бюджета Украины, и просят обратиться к генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой по выполнению решения суда и передачи дел, инициированных против компании с нарушениями процессуальных норм, для расследования в незаангажированные правоохранительные органы.

В письмах работники агрохолдинга также напоминают, что еще пять лет назад НАБУ возбудило первое дело против агрохолдинга.

"Дело было закрыто САП из-за очевидной надуманности, затем вновь восстановлено тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой и снова закрыто за отсутствием состава преступления. Все это время предприятие несло финансовые и репутационные потери. Затем было с процессуальными нарушениями восстановлено дело о предоставлении рефинансирования VAB банку, которое расследовалось 5 раз и 5 раз закрывалось следственными органами и по решению судов за отсутствием состава преступления. Аграрии утверждают, что директор НАБУ имеет личные мотивы для уничтожения их компании, что подтвердил и суд", - говорится в письме.

Кроме того, Печерский районный суд города Киева своим решением от 21 января 2021 обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство об изменении подследственности дела, признав наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Однако генпрокурор до сих пор не выполнила это решение суда.

"Просим вас как народного депутата Украины обратить внимание на проблему, которая угрожает не только нашей компании, но и всему аграрному сектору нашей страны, угрожает экономической стабильности и продовольственной безопасности Украины. Просим вас обратиться к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по исполнению решения суда и передачи дел, инициированных с нарушениями процессуальных норм, что противоречат интересам государства и просто здравому смыслу, для расследования в незаангажированные правоохранительные органы ", - говорится в письмах аграриев.