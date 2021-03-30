Понад 25 тисяч аграріїв відправили нардепам листи з проханням захистити їх від Ситника

Працівники групи компаній "Укрлендфармінг" написали адресні листи 422 депутатам Верховної ради. Аграрії стверджують, що вже 5 років стикаються з безпрецедентним тиском з боку НАБУ через особистісний конфлікт Артема Ситника з акціонером компанії.

Зокрема, у листі вони пишуть, що звертаються до депутатів у зв'язку з ситуацією, яка загрожує знищенням 30 000 робочих місць, створених компанією, яка вже призвела до істотних втрат для бюджету України, і просять звернутися до генерального прокурора України Ірини Венедиктової щодо виконання рішення суду і передачі справ, ініційованих проти компанії з порушеннями процесуальних норм, для розслідування в незаангажовані правоохоронні органи.

У листах працівники агрохолдингу також нагадують, що ще п'ять років тому НАБУ порушило першу справа проти агрохолдингу.

"Справу було закрито САП через очевидну надуманість, потім знову відновлено тодішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою і знову закрито за відсутністю складу злочину. Весь цей час підприємство несло фінансові та репутаційні втрати. Потім було з процесуальними порушеннями відновлено справу про надання рефінансування VAB банку, яка розслідувалася 5 разів і 5 разів закривалася слідчими органами і за рішенням судів за відсутністю складу злочину. Аграрії стверджують, що директор НАБУ має особисті мотиви для знищення їх компанії, що підтвердив і суд", - йдеться в листі.

Крім того, Печерський районний суд міста Києва своїм рішенням від 21 січня 2021 зобов'язав генпрокурора розглянути клопотання про зміну підслідності справи, визнавши наявність конфлікту інтересів чиновників і необґрунтованість підозр. Однак генпрокурор досі не виконала це рішення суду.

"Просимо вас як народного депутата України звернути увагу на проблему, яка загрожує не тільки нашій компанії, але і всьому аграрному сектору нашої країни, загрожує економічній стабільності та продовольчій безпеці України. Просимо вас звернутися до генерального прокурора України Ірині Венедиктової щодо виконання рішення суду і передачі справ, ініційованих з порушеннями процесуальних норм, що суперечать інтересам держави і просто здоровому глузду, для розслідування в незаангажовані правоохоронні органи ", - йдеться у листах аграріїв.