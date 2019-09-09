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Более 25% клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" решают вопрос по газу дистанционно

Новости » Энергетика    09.09.2019 - 17:48
Более 25% клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" решают вопрос по газу дистанционно
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пользователи Личного кабинета получают высокий уровень защиты персональных данных

Более 96 тыс. клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт" решают все газовые вопросы и платят за голубое топливо дистанционно с собственного компьютера или мобильных приложений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ООО "Хмельницкгаз Сбыт" для оперативного решения вопросов предлагает своим потребителям около десятка онлайн-сервисов, как то: мобильные приложения для всех разновидностей гаджетов, СМС-информирование, электронная почта, Контакт-центр, вайбер-боты и тому подобное", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, самым востребованным и самым информативным остается Личный кабинет на сайте 104.ua.

"Личный кабинет потребителя газа стал современной альтернативой походам в газовую компанию и очередям, - отмечает директор компании Андрей Левицкий. - Ведь теперь, когда стоимость газа разная ежемесячно, потребитель все изменения сразу получает в своем Личном кабинете и полностью контролирует личный счет и планирует дальнейшее использование энергоносителя".

В пресс-службе отметили, что пользователи Личного кабинета получают высокий уровень защиты персональных данных. Кроме того, имеют возможность отслеживать историю платежей, вносить показания счетчика, платить с наименьшей комиссией и выбирать для расчетов удобный сервис.

Также, по словам пресс-службы, Личный кабинет особенно информативен для получателей государственной помощи – льготников и субсидиантов, ведь оперативно отображает всю необходимую информацию о начислениях и назначениях.

"Как известно, с 1 мая 2019 года, по решению правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза Украины", ежемесячно изменяется цена на природный газ для нужд потребителей и является различной во всех областях Украины. Поэтому пользователи Личного кабинета получают всю необходимую информацию и о стоимости газа и всех нововведений на рынке голубого топлива", - говорится в сообщении.

Следовательно, потребителям газа не нужно ждать бумажного счета за газ.

"Необходимо уделить несколько минут времени и пройти регистрацию на сайте 104.ua в разделе "Регистрация". Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ. Зато, получить возможность самостоятельно вносить показания счетчика, оплачивать с минимальной комиссией, видеть историю всех расчетов и получать ответы на свои вопросы", - добавили в пресс-службе.

Суд закрыл дело против "Запорожгаза", начатое по заявлению предпринимателя На Прикарпатье с начала года объемы потребления газа уменьшились на 17%
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