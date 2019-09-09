Понад 25% клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" вирішують питання по газу дистанційно

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Користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних

Більше 96 тис. клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут" вирішують усі газові питання та сплачують за блакитне паливо дистанційно, з власного комп’ютера або мобільних додатків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Хмельницькгаз Збут" для оперативного вирішення питань пропонує своїм споживачам близько десятка онлайн-сервісів, як то: мобільні додатки для усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, найзатребуванішим та найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Особистий кабінет споживача газу став сучасною альтернативою походам у газову компанію та чергам, - зауважує директор компанії Андрій Левицький. - Адже тепер, коли вартість газу різна щомісяця, споживач усі зміни одразу отримує в своєму Особистому кабінеті та повністю контролює особовий рахунок та планує подальше використання енергоносія".

У прес-службі зазначили, що користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних. Крім того, мають можливість відстежувати історію платежів, вносити показання лічильника, сплачувати з найменшою комісією та обирати для розрахунків найзручніший сервіс.

Також, за словами прес-служби, Особистий кабінет особливо інформативний для отримувачів державної допомоги – пільговиків та субсидіантів, адже оперативно відображає усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень.

"Як відомо, з 1 травня 2019 року, за рішенням уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу України", щомісяця змінюється ціна на природний газ для потреб споживачів та є різною у всіх областях України. Тому користувачі Особистого кабінету отримують усю необхідну інформацію і щодо вартості газу та усіх нововведень на ринку блакитного палива", - йдеться у повідомленні.

Відтак, споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ.

"Необхідно приділити кілька хвилин часу та пройти реєстрацію на сайті 104.ua у розділі "Реєстрація". Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ. Натомість, отримати можливість самостійно вносити показання лічильника, сплачувати з мінімальною комісією, бачити історію всіх розрахунків та отримувати відповіді на свої запитання", - додали у прес-службі.