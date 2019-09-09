ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Понад 25% клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" вирішують питання по газу дистанційно

Новини » Енергетика    09.09.2019 - 17:48
Понад 25% клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" вирішують питання по газу дистанційно
Ілюстративне фото (УНІАН)

Користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних

Більше 96 тис. клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут" вирішують усі газові питання та сплачують за блакитне паливо дистанційно, з власного комп’ютера або мобільних додатків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Хмельницькгаз Збут" для оперативного вирішення питань пропонує своїм споживачам близько десятка онлайн-сервісів, як то: мобільні додатки для усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, найзатребуванішим та найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Особистий кабінет споживача газу став сучасною альтернативою походам у газову компанію та чергам, - зауважує директор компанії Андрій Левицький. - Адже тепер, коли вартість газу різна щомісяця, споживач усі зміни одразу отримує в своєму Особистому кабінеті та повністю контролює особовий рахунок та планує подальше використання енергоносія".

У прес-службі зазначили, що користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних. Крім того, мають можливість відстежувати історію платежів, вносити показання лічильника, сплачувати з найменшою комісією та обирати для розрахунків найзручніший сервіс.

Також, за словами прес-служби, Особистий кабінет особливо інформативний для отримувачів державної допомоги – пільговиків та субсидіантів, адже оперативно відображає усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень.

"Як відомо, з 1 травня 2019 року, за рішенням уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу України", щомісяця змінюється ціна на природний газ для потреб споживачів та є різною у всіх областях України. Тому користувачі Особистого кабінету отримують усю необхідну інформацію і щодо вартості газу та усіх нововведень на ринку блакитного палива", - йдеться у повідомленні.

Відтак, споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ.

"Необхідно приділити кілька хвилин часу та пройти реєстрацію на сайті 104.ua у розділі "Реєстрація". Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ. Натомість, отримати можливість самостійно вносити показання лічильника, сплачувати з мінімальною комісією, бачити історію всіх розрахунків та отримувати відповіді на свої запитання", - додали у прес-службі.

Суд закрив справу проти "Запоріжгазу", розпочату за заявою підприємця На Прикарпатті з початку року об'єми споживання газу зменшилися на 17%
Новини України Хмельницькийгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся