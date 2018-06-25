25 июня: праздники и важные события на этот день

25 июня 2018 года празднуется День единения славян,а по инициативе ООН отмечается День моряка
Все праздники 25 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно 25 июня славяне во всем мире отмечают День дружбы и единения славян – праздник, который был основан после распада СССР с целью сохранения культуры и многовековой связи людей.
День моряка или же День мореплавателя был основан под эгидой ООН в 2010 году и ежегодно празднуется людьми этой профессии 25 июня.
Фото: 25 июня - День моряка по инициативе ООН (pixabay.com/Sharim)
Кроме того сегодня отмечается Всемирный день витилиго, призванный обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.
В народе 25 июня чествуется Петр Солнцеворот. Люди подметили, что с этого времени день становился короче, солнце поворачивало на зиму, а лето – на жару.
Главная примета дня: если на Петра жарко, будет хороший сенокос.
В 1946 году СССР вступил в Международную федерацию футбола (МФК).
1950 году началась Корейская война.
В 1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".
В 1967 году состоялась первая трансляция на весь мир телепередачи – группа "The Beatles" впервые исполнила песню "All You Need Is Love".
В 1992 году объединились украинская автокефалия и православная церковь Киевского патриархата.
В 1907 году – Арсений Тарковский, русский поэт, отец режиссера Андрея Тарковского.
В 1937 году – Альберт Филозов, советский актер театра и кино.
В 1963 году – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.
В 1975 году – Линда Карделлини, американская киноактриса.
В 1822 году – Эрнст Гофман, немецкий писатель, композитор, художник.
В 1997 году – Жак-Ив Кусто, французский натуралист, океанограф, путешественник.
В 1999 году – Евгений Моргунов, советский актер, режиссер.
В 2009 году – Майкл Джексон, американский певец, танцор, "король поп-музыки".
Сегодня свои именины отмечают: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
День летнего солнцестояния (video.rbc.ua)