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24 березня відбудеться ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

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Неділя 19 березня 2023 14:06

24 березня митецьке ком'юніті ПРОМІНЬ знову поєднає різне, щоб створити нове. Слідуючи цій ідеї, ми проведемо нашу вже шосту зустріч в величному колонному залі в самому серці Києва, знайомлячись з творчістю яскравих представників сучасної української музичної сцени та допомагаючи дітям ВПО.

24 березня відбудеться ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

У програмі вечору виступи віртуозного скрипаля Карена Варгадяна, одного з затребуваніших продюсерів Києва Bunht`a, майстрів етно з гурту ЩукаРиба, заряджаючого позитивом Миколи Серпня, авангардного та щирого Figurat та енергійного дуету Dobryva. Крім цього, гості ПРОМЕНЮ зможуть прийняти участь у джем-сейшені.

Ми дуже добре усвідомлюємо, що війна триває — держава-терорист росія продовжує кожен день вбивати та калічити життя українців. Саме тому ми робимо всі наші зустрічі благодійними. Цього разу гроші, зібрані на вході, підуть на закупівлю гуманітарної допомоги для дітей-переселенців.

ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

24.03.2023, 17:00

Хрещатик, 7/11

Лайнап:

КАРЕН ВАГРАДЯН

BUNHT

ЩУКАРИБА

МИКОЛА СЕРПЕНЬ

DOBGRYVA

FIURAT

Вхід:

Донат від 250 грн

ПРОМІНЬ — митецьке ком'юніті, створене влітку 2023 року в Києві. Ми об'єднуємо артистів різних напрямків та жанрів, збираючись у незвичних локаціях, створюючи неповторні контекст та атмосферу, як для артиста, так і для глядача. Ми хочемо створювати нову українську культуру і нести її в театри, скульптурні майстерні, замки, книгарні, кінозали і навіть квартири. І про ПРОМІНЬ вже розповідають світові ЗМІ.

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