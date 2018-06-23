23 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 23 июня и знаменательные события этого дня
Все праздники 23 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения.
С 2003 года 23 июня провозглашен в мире как День государственной службы Организации Объединенных Наций.
Украина 23 июня чествует своих госслужащих в их профессиональный праздник – День государственной службы.
Также сегодня отмечается Международный день вдов, мероприятия которого призваны помочь семьям, оставшимся без мужчин.
В народе 23 июня чествуется Тимофей. Считалось, что в этот день происходят различные тревожные знамения, и нужно быть внимательным к знакам судьбы.
Главная примета дня: знамения на Тимофея грозой грозят.
Фото: 23 июня Международный Олимпийский день (pixabay.com/Gellinger)
В 1803 году во Франции был спущен на воду первый пароход.
В 1846 году бельгийский мастер Адольф Сакс запатентовал саксофон.
В 1868 году в Америке была запатентована пишущая машинка.
В 1894 году – день образования Международного олимпийского комитета (МОК).
В 1917 году Украина приняла Первый Универсал и провозгласила автономию в составе России.
В 1919 году украинским Совнаркомом был национализирован Киевский городской музей.
В 1998 году впервые в мире была проведена пересадка клетки человеческого мозга.
В 1889 году – Анна Ахматова, русская поэтесса.
В 1894 году – Альфред Кинси, американский биолог, основоположник сексологии.
В 1931 году – Григорий Кохан, украинский кинорежиссер и сценарист.
В 1965 году – Валерий Меладзе, российский певец, продюсер.
В 1852 году – Карл Брюллов, русский живописец, монументалист.
В 1891 году – Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.
В 1956 году – Рейнгольд Глиэр, советский украинский композитор, дирижер.
Сегодня свои именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
День скорби и памяти жертв войны (video.rbc.ua)