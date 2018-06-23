23 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 23 июня и знаменательные события этого дня

Все праздники 23 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

23 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения.

С 2003 года 23 июня провозглашен в мире как День государственной службы Организации Объединенных Наций.

Украина 23 июня чествует своих госслужащих в их профессиональный праздник – День государственной службы.

Также сегодня отмечается Международный день вдов, мероприятия которого призваны помочь семьям, оставшимся без мужчин.

В народе 23 июня чествуется Тимофей. Считалось, что в этот день происходят различные тревожные знамения, и нужно быть внимательным к знакам судьбы.

Главная примета дня: знамения на Тимофея грозой грозят.

Фото: 23 июня Международный Олимпийский день (pixabay.com/Gellinger)

23 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1803 году во Франции был спущен на воду первый пароход.

В 1846 году бельгийский мастер Адольф Сакс запатентовал саксофон.

В 1868 году в Америке была запатентована пишущая машинка.

В 1894 году – день образования Международного олимпийского комитета (МОК).

В 1917 году Украина приняла Первый Универсал и провозгласила автономию в составе России.

В 1919 году украинским Совнаркомом был национализирован Киевский городской музей.

В 1998 году впервые в мире была проведена пересадка клетки человеческого мозга.

23 июня: в этот день родились

В 1889 году – Анна Ахматова, русская поэтесса.

В 1894 году – Альфред Кинси, американский биолог, основоположник сексологии.

В 1931 году – Григорий Кохан, украинский кинорежиссер и сценарист.

В 1965 году – Валерий Меладзе, российский певец, продюсер.

23 июня: в этот день умерли

В 1852 году – Карл Брюллов, русский живописец, монументалист.

В 1891 году – Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.

В 1956 году – Рейнгольд Глиэр, советский украинский композитор, дирижер.

Именинники 23 июня

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

День скорби и памяти жертв войны (video.rbc.ua)