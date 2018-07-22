22 июля: праздники и важные события на этот день

22 июля 2018 года отмечается международный спортивный праздник - День бокса
Все праздники 22 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
22 июля впервые в 2018 году отмечается спортивный праздник – Международный день бокса.
В народе 22 июля чествуются Панкратий и Кирилл. В этот день собирали чернику и первый урожай огурцов.
Главная примета дня касалась черники: если ягода уродилась богато, зима будет морозной.
Фото: По примете, 22 июля нужно пробовать огурцы нового урожая (pixabay.com/Kaz)
В 1793 году впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.
В 1806 году окончилось первое русское кругосветное путешествие судна "Нева" под командованием Юрия Лисянского.
В 1921 году вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".
В 1944 году был создан Международный валютный фонд.
В 1946 году принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В 1596 году – Михаил Федорович, русский царь, первый из династии Романовых.
В 1711 году – Георг Вильгельм Рихман, русский физик, новатор в исследовании электричества.
В 1895 году – Павел Сухой, советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су.
В 1946 году – Мирей Матье, известная французская певица.
В 1949 году – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.
В 1951 году – Олег Газманов, российский певец, поэт, композитор.
В 1971 году – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.
В 1992 году – Селена Гомес, американская актриса и певица.
В 1498 году – Франческо Боттичини, итальянский художник эпохи Возрождения.
В 1934 году – Джон Диллинджер, американский преступник, самый известный грабитель банков.
В 1958 году – Михаил Зощенко, советский писатель.
В 1992 году – Уэйн Макларен, американский каскадер, модель, "Ковбой Мальборо", умерший от рака легких.
В 2004 году – Константин Степанков, украинский актер театра и кино.
В 2012 году – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино, министр культуры и искусств Украины.
Сегодня свои именины отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
Боксерские битвы взглядов (video.rbc.ua)