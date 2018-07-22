22 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 22 июля - День бокса (pixabay.com/klimkin)

22 июля 2018 года отмечается международный спортивный праздник - День бокса

Все праздники 22 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

22 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

22 июля впервые в 2018 году отмечается спортивный праздник – Международный день бокса.

В народе 22 июля чествуются Панкратий и Кирилл. В этот день собирали чернику и первый урожай огурцов.

Главная примета дня касалась черники: если ягода уродилась богато, зима будет морозной.

Фото: По примете, 22 июля нужно пробовать огурцы нового урожая (pixabay.com/Kaz)

22 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1793 году впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.

В 1806 году окончилось первое русское кругосветное путешествие судна "Нева" под командованием Юрия Лисянского.

В 1921 году вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".

В 1944 году был создан Международный валютный фонд.

В 1946 году принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

22 июля: в этот день родились

В 1596 году – Михаил Федорович, русский царь, первый из династии Романовых.

В 1711 году – Георг Вильгельм Рихман, русский физик, новатор в исследовании электричества.

В 1895 году – Павел Сухой, советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су.

В 1946 году – Мирей Матье, известная французская певица.

В 1949 году – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.

В 1951 году – Олег Газманов, российский певец, поэт, композитор.

В 1971 году – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.

В 1992 году – Селена Гомес, американская актриса и певица.

22 июля: в этот день умерли

В 1498 году – Франческо Боттичини, итальянский художник эпохи Возрождения.

В 1934 году – Джон Диллинджер, американский преступник, самый известный грабитель банков.

В 1958 году – Михаил Зощенко, советский писатель.

В 1992 году – Уэйн Макларен, американский каскадер, модель, "Ковбой Мальборо", умерший от рака легких.

В 2004 году – Константин Степанков, украинский актер театра и кино.

В 2012 году – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино, министр культуры и искусств Украины.

Именинники 22 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Боксерские битвы взглядов (video.rbc.ua)