Более 210 тисяч клиентов "Днепрогаза" имеют задолженность за доставку

Более 71 тисячи жителей Днепра и Днепровского района с начала года ни разу не оплатили услуги по доставке природного газа. По состоянию на 1 августа клиенты АО "Днепрогаз" имеют задолженность в размере 14,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На территории лицензионной деятельности АО "Днепрогаз" более 18% потребителей газа в течение года ни разу не платили за доставку газа. Специалисты компании готовят для должников досудебные предупреждения, ведь после завершения карантина наличие задолженности может стать причиной отключения от системы газоснабжения", - говорится в сообщении.

К тому же, по словам пресс-службы, после ограничения услуг по распределению газа имеющийся долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам. Потребителю газа кроме суммы задолженности придется оплатить также судебный сбор. Таким образом, сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить за услугу по доставке газа.

"В период карантина наша компания поддержала решение о приостановлении начислений штрафных санкций за просрочку оплаты за доставку газа и прекращения газоснабжения за долги. Однако на государственном уровне решений об отмене оплаты за коммунальные услуги не принималось, - комментирует коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский. - Поэтому мы обращаемся к тем клиентам, которые имеют задолженность за доставку газа, и просим произвести оплату за предоставленные услуги, чтобы избежать ограничений распределения газа после карантина и принудительного взыскания средств".

В пресс-службе отметили, что проблема недополучения "Днепрогазом" средств за предоставленные услуги по распределению газа может привести к задолженности предприятия в части выплаты заработной платы персоналу, невозможности выполнять капитальные, текущие ремонты и модернизацию газовых сетей, обеспечивать полноценную работу аварийной службы "104".

"В Днепре и Днепровском районе 62% газопроводов построены более 30 лет назад. Количество газопроводов с истекшим сроком эксплуатации достигает почти 30%. Действующий тариф компании не обеспечивает полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы, своевременное выполнение необходимых ремонтных работ, модернизацию и регулярное комплексное обследование газовых сетей. Существенно усложняют ситуацию и неплатежи за доставку газа со стороны населения, что делает невозможным выполнение первоочередных регламентных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района", - говорится в сообщении.