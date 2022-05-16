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Более 21 тысячи абонентов обеспечены газоснабжением в Луганской области, - ОВА

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Понедельник 16 мая 2022 16:50
Более 21 тысячи абонентов обеспечены газоснабжением в Луганской области, - ОВА Фото: более 21 тысячи абонентов обеспечены газоснабжением в Луганской области (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Луганской области газоснабжением обеспечено пять населенных пунктов, в которых в целом газ имеют 21 375 абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По словам Гайдая, при текущих условиях запаса газа для населенных пунктов хватит на два месяца.

"Газом у нас обеспечены пять населенных пунктов. Три - полностью, еще два - частично. Это 21 375 абонентов. Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты. Газа, который остается в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона в текущих условиях безопасности где-то на два месяца", - отметил он.

Также силами специалистов на территории области была восстановлена мобильная связь, однако остается проблема водоснабжения и электроэнергии.

"Частично восстановили мобильную связь, которой не было более недели. В Лисичанске кое-где есть свет. Централизованное водоснабжение отсутствует по всей области. Спасателями вчера развезено 40 тонн воды для потребности населения", - подчеркнул Гайдай.

Как отмечал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, на Киевщине почти полностью восстановлено газоснабжение.

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