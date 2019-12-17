Более 21 тыс. клиентов "Житомиргаз Сбыта" получили монетизированные льготы

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Около 90% льготников в Житомирской области получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке"

С октября для 21118 потребителей газа в Житомирской области монетизированы льготы. Отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Житомиргаз Сбыт".

"Государство оказывает эту помощь потребителям газа деньгами – по безналичному расчету (переводом на счета в Ощадбанке), или наличными. Поэтому в счетах, начиная с октября, платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме без учета льготной скидки", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в настоящее время около 90% льготников в Житомирской области получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно.

"Еще 10% льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в УТСЗН до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ. Для этого они выбирают удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранная финансовое учреждение или сервис", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что справочная информация о сумме льгот будет указана в счетах за газ, начиная с ноября (потребители получат их в декабре). За предоставление и расчет льгот отвечают органы соцзащиты – УТСЗН. Порядок предоставления льгот регулируется Законом Украины от 09.11.2017 г. № 2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением правительства от 17.04.2019 г. №373.