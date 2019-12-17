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Понад 21 тис. клієнтів "Житомиргаз Збуту" отримали монетизовані пільги

Новини » Енергетика     17.12.2019 - 15:10
Понад 21 тис. клієнтів "Житомиргаз Збуту" отримали монетизовані пільги
Ілюстративне фото (104.ua)

Близько 90% пільговиків в Житомирської області отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку"

З жовтня для 21118 споживачів газу в Житомирській області монетизовані пільги. Відтепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не компанії, що надають комунальні послуги. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Житомиргаз Збут".

"Держава надає цю допомогу споживачам газу грошима – безготівково (переказом на рахунки в Ощадбанку), або готівкою. Тому в рахунках, починаючі з жовтня, платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі без врахування пільгової знижки", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, наразі близько 90% пільговиків в Житомирської області отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". Суму пільги в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно.

"Ще 10% пільговиків отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали в УПСЗН до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно та повністю розрахуватись за спожитий газ. Для цього вони обирають зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що довідкова інформація про суму пільг буде зазначена в рахунках за газ починаючи з листопада (споживачі отримають їх у грудні). За надання та розрахунок пільг відповідають органи соцзахисту – УПСЗН. Порядок надання пільг регулюється Законом України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" та постановою уряду від 17.04.2019 р. №373.

Клієнтами "Сумигаз Збут" в 2019 році стали 1036 домогосподарств З жовтня пільги монетизовані для 38 тис. споживачів "Чернівцігаз Збуту"
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