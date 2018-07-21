21 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 21 июля - праздники дня (pixabay.com/Free-Photos)

21 июля 2018 года - праздники, значимые события, народные приметы и именинники этого дня

Все праздники 21 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

21 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных или международных праздников. Зато многие страны отмечают государственные и национальные значимые даты. Например, в Туркменистане чествуют медиков, в Беларуси отмечают древний земледельческий праздник Зажинки, а Бельгия празднует свой Национальный день.

У православных 21 июля празднование в честь явления казанской иконы Божией Матери.

В народе 21 июля чествуется Прокопий Жнец (Зажинки). С этого дня было принято жать рожь и заготавливать сено для скота.

Главная примета дня: на Прокопия зреет черника – идет жатва лихо.

Фото: 21 июля - народный праздник Зажинки (pixabay.com/josealbafotos)

21 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1613 году в Москве прошла коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника династии на российском престоле.

В 1906 году Петр Столыпин стал главой правительства России.

В 1918 году татары попросили Германию объявить Крым татарским ханством.

В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.

В 1983 году на антарктической станции "Восток" была отмечена самая низкая температура на Земле за всю историю наблюдения −89,2°C.

21 июля: в этот день родились

В 356 году до н.э. – Александр Македонский, царь Македонии, выдающийся полководец.

В 1899 году – Эрнест Хемингуэй, известный американский писатель.

В 1925 году – Глеб Стриженов, советский актер театра и кино.

В 1948 году – Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик.

В 1951 году – Робин Уильямс, американский актер, комик, сценарист.

В 1956 году – Майкл Коннелли, американский писатель, автор детективов.

В 1969-м - Авраам Руссо, российский эстрадный певец.

21 июля: в этот день умерли

В 1907 году – Николае Григореску, видный румынский художник.

В 1968 году – Рут Сен-Дени, американская танцовщица, хореограф, педагог.

В 1970 году – Михаил Герасимов, советский антрополог, археолог, скульптор.

В 2004 году – Эдвард Льюис, видный американский генетик.

Именинники 21 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Дмитрий, Николай, Прокофий, Федор.

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