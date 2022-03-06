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206-й батальон под обстрелами эвакуировал из Ирпеня еще полтысячи женщин с детьми, - Порошенко

Автор: Артем Горовенко

206-й батальон территориальной обороны продолжил эвакуацию людей из Ирпеня несмотря на вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"Еще более 500 жителей Ирпеня смог эвакуировать сегодня наш 206-й батальон теробороны Киева. Во время спасения людей был зафиксирован вражеский беспилотник. Наши бойцы попытались его сбить. И попали под российский обстрел", - сообщил Порошенко.

Как стало известно, в результате вражеского обстрела по Ирпеню из минометов погибли по меньшей мере четыре человека, среди них - двое детей.

Это уже третий рейд 206-го батальона в Ирпень. В целом за последние дни удалось вывезти из опасности свыше трех тысяч местных жителей - в основном это женщины с детьми и люди преклонного возраста.

206-й батальон территориальной обороны был создан по инициативе Петра Порошенко для защиты Киева и окрестностей. До формирования вошли депутаты партии "Европейская солидарность", ветераны российско-украинской войны и неравнодушные киевляне.

Батальон в частности принял участие в защите Гостомеля, Ирпеня, а также Киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов.

Также "Европейская солидарность" собирает доказательства о нарушении прав человека во время российской агрессии для суда в Гааге. Материалы отправляйте сюда: infosprotyv.es@gmail.com и WarCrimesUA2022@gmail.com

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