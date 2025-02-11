У 2025 році статки Маска вперше впали нижче 400 млрд доларів, - Bloomberg

Статки Ілона Маска вперше за два місяці впали нижче 400 млрд доларів. Причиною стало падіння вартості акцій Tesla.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, акції автовиробника впали на 27% після досягнення історичного максимуму в середині грудня в надії, що близькість Маска до президента США Дональда Трампа збільшить статки компанії.
Bloomberg нагадало, що акції та опціони Tesla становлять понад 60% багатства Маска, яке сягнуло піку в 486,4 млрд доларів 17 грудня, після обрання Трампа главою держави.
Однак минулий тиждень був найгіршим для Tesla з початку жовтня. Зокрема, акції впали на 11% після повідомлення про погані щомісячні продажі.
Поставки в Німеччину впали на 59% до найнижчого рівня з 2021 року, а продажі в Китаї впали на 11,5% порівняно з минулим роком на тлі конкуренції з боку регіонального конкурента BYD Co.
У понеділок акції впали четвертий день поспіль на торгах у Нью-Йорку - на 3% до 350,73 доларів.
Видання зазначає, що політична переорієнтація Маска стала ключовим фактором зростання акцій Tesla після виборів, і 53-річний мільярдер приділяє більшу частину своєї уваги Вашингтону з моменту інавгурації.
Наразі надії інвесторів на те, що адміністрація Трампа зможе стимулювати Tesla за допомогою змін у податкових субсидіях на електромобілі та формалізованих стандартів для технології безпілотного водіння, не виправдалися.
Хоч частка Маска в Tesla все ще становить більшу частину його чистих активів у розмірі 394,6 млрд доларів, її нещодавнє зниження - у поєднанні з рекордними раундами фінансування інших компаній мільярдера, включно з xAI і SpaceX, - означає, що автовиробник вносить відносно меншу частку в його статки. 42%-ва частка Маска в SpaceX зараз коштує 136 мільярдів доларів, або приблизно стільки ж, скільки коштують його акції на момент закриття ринку.
Нагадаємо, що 2024 року Ілон Маск активно підтримав передвиборчу кампанію Дональда Трампа, він інвестував у неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на виборах президента, Маск був призначений керівником новоствореного Департаменту з питань урядової ефективності (DOGE).
Також зазначимо, що Ілон Маск після перемоги Трампа і його вступу на посаду, розв'язав медійну війну проти низки світових політиків. З чим пов'язані такі дії мільярдера і які наслідки вони матимуть для нього - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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