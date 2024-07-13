Польща у 2024 році збільшить оборонний бюджет до 5% ВВП

Він зазначив, що наразі Польща витрачає на оборону більшу частку свого ВВП, ніж будь-яка інша країна НАТО.

"Польща витрачає 4% відсотки (ВВП - ред.), і ми витрачатимемо 5% наступного року. Ми номер один в НАТО, включаючи Сполучені Штати… тому що ми більше не перебуваємо в епосі вічного миру після холодної війни", - сказав міністр.

Однак, незважаючи на значні витрати Польщі, Сікорський застеріг від використання військових бюджетів як барометра. Як приклад він навів Ісландію, яка майже не має власного оборонного бюджету, але залишається важливим активом через своє стратегічне розташування.

Також голова МЗС Польщі сказав, що підтримував тиск екс-президента США Дональда Трампа на країни НАТО з метою збільшення витрат на оборону.