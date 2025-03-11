У 2025 році ДТЕК виготовив 2 нових комбайни для стабільного вуглевидобутку

З початку року машинобудівники ДТЕК виготовили 2 нові прохідницькі комбайни та 330 тисяч запчастин для шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням.

Зокрема, у січні – лютому цього року машинобудівники виготовили та відремонтували майже 505 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких – два нові комбайни для проведення гірничих виробок.

Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів понад 330 тисячами запчастин та комплектуючих.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова виготовив 1 млн запчастин та 11 нових комбайнів для проходження зими.