У 2025 році ДТЕК виготовив 2 нових комбайни для стабільного вуглевидобутку
Фото: ДТЕК виготовив 2 нових комбайни для стабільного вуглевидобутку (прес-служба компанії)
З початку року машинобудівники ДТЕК виготовили 2 нові прохідницькі комбайни та 330 тисяч запчастин для шахт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням.
Зокрема, у січні – лютому цього року машинобудівники виготовили та відремонтували майже 505 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких – два нові комбайни для проведення гірничих виробок.
Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів понад 330 тисячами запчастин та комплектуючих.
Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова виготовив 1 млн запчастин та 11 нових комбайнів для проходження зими.