З 2025 року частина медичних послуг стала платною: перелік і правила оплати

З початку 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров’я в Україні розпочнуть надавати деякі медичні послуги за оплату. Це нововведення є частиною реформи, спрямованої на підвищення прозорості фінансування медичної системи та боротьбу з неформальними платежами. Рішення про запровадження платних послуг ухвалив Кабінет Міністрів улітку 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Згідно з інформацією МОЗ, платними будуть медичні послуги, які не покриваються Програмою медичних гарантій. Зокрема:
Також платними будуть додаткові сервіси:
Програма медичних гарантій продовжує забезпечувати безоплатний доступ до основних медичних послуг. Для їх отримання, у більшості випадків, необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Виняток становлять такі категорії:
МОЗ наголошує, що усі платні послуги мають бути чітко визначені та доступні для ознайомлення на офіційних сайтах медичних закладів і інформаційних стендах у лікарнях.
Оплата за платні послуги здійснюватиметься виключно безготівковим способом. Надання платної допомоги буде оформлене офіційними документами та обов’язково внесене до електронної системи охорони здоров’я.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ запровадило нову систему оцінювання функціонального стану осіб, яка замінить МСЕК. Нові експертні команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій країні, що забезпечить доступність послуг для громадян. Для роботи створено 1348 команд, у складі яких понад 4300 лікарів із спеціалізаціями: хірургічною, травматологічною, кардіоневрологічною та психіатричною. Це втричі більше, ніж у попередній системі.
Також ми писали, що в Україні почав функціонувати Єдиний вебпортал вакансій у галузі охорони здоров’я. Новий онлайн-ресурс дозволяє медикам, фармацевтам та іншим фахівцям у сфері швидко і зручно знаходити роботу.
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