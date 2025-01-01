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З 2025 року частина медичних послуг стала платною: перелік і правила оплати

Середа 01 січня 2025 10:33
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З 2025 року частина медичних послуг стала платною: перелік і правила оплати Фото: Платні медичні послуги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З початку 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров’я в Україні розпочнуть надавати деякі медичні послуги за оплату. Це нововведення є частиною реформи, спрямованої на підвищення прозорості фінансування медичної системи та боротьбу з неформальними платежами. Рішення про запровадження платних послуг ухвалив Кабінет Міністрів улітку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

За які медичні послуги доведеться платити з 1 січня

Згідно з інформацією МОЗ, платними будуть медичні послуги, які не покриваються Програмою медичних гарантій. Зокрема:

  • звернення без направлення лікаря, якщо воно є обов’язковим
  • послуги за договорами з юридичними особами
  • медичні послуги у закладах сектору безпеки та оборони або Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до їхнього контингенту

Також платними будуть додаткові сервіси:

  • надання медичної допомоги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не продиктовано його станом)
  • вибір конкретного лікаря для планової спеціалізованої допомоги
  • перебування у палатах із підвищеним рівнем комфорту за запитом пацієнта

Як отримати безоплатну медичну допомогу

Програма медичних гарантій продовжує забезпечувати безоплатний доступ до основних медичних послуг. Для їх отримання, у більшості випадків, необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Виняток становлять такі категорії:

  • первинна та екстрена медична допомога
  • звернення до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра або лікаря, у якого пацієнт перебуває під наглядом через хронічне захворювання

МОЗ наголошує, що усі платні послуги мають бути чітко визначені та доступні для ознайомлення на офіційних сайтах медичних закладів і інформаційних стендах у лікарнях.

Оплата за платні послуги здійснюватиметься виключно безготівковим способом. Надання платної допомоги буде оформлене офіційними документами та обов’язково внесене до електронної системи охорони здоров’я.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ запровадило нову систему оцінювання функціонального стану осіб, яка замінить МСЕК. Нові експертні команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій країні, що забезпечить доступність послуг для громадян. Для роботи створено 1348 команд, у складі яких понад 4300 лікарів із спеціалізаціями: хірургічною, травматологічною, кардіоневрологічною та психіатричною. Це втричі більше, ніж у попередній системі.

Також ми писали, що в Україні почав функціонувати Єдиний вебпортал вакансій у галузі охорони здоров’я. Новий онлайн-ресурс дозволяє медикам, фармацевтам та іншим фахівцям у сфері швидко і зручно знаходити роботу.

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