З 2025 року частина медичних послуг стала платною: перелік і правила оплати

З початку 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров’я в Україні розпочнуть надавати деякі медичні послуги за оплату. Це нововведення є частиною реформи, спрямованої на підвищення прозорості фінансування медичної системи та боротьбу з неформальними платежами. Рішення про запровадження платних послуг ухвалив Кабінет Міністрів улітку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

За які медичні послуги доведеться платити з 1 січня

Згідно з інформацією МОЗ, платними будуть медичні послуги, які не покриваються Програмою медичних гарантій. Зокрема:

звернення без направлення лікаря, якщо воно є обов’язковим

послуги за договорами з юридичними особами

медичні послуги у закладах сектору безпеки та оборони або Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до їхнього контингенту

Також платними будуть додаткові сервіси:

надання медичної допомоги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не продиктовано його станом)

вибір конкретного лікаря для планової спеціалізованої допомоги

перебування у палатах із підвищеним рівнем комфорту за запитом пацієнта

Як отримати безоплатну медичну допомогу

Програма медичних гарантій продовжує забезпечувати безоплатний доступ до основних медичних послуг. Для їх отримання, у більшості випадків, необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Виняток становлять такі категорії:

первинна та екстрена медична допомога

звернення до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра або лікаря, у якого пацієнт перебуває під наглядом через хронічне захворювання

МОЗ наголошує, що усі платні послуги мають бути чітко визначені та доступні для ознайомлення на офіційних сайтах медичних закладів і інформаційних стендах у лікарнях.

Оплата за платні послуги здійснюватиметься виключно безготівковим способом. Надання платної допомоги буде оформлене офіційними документами та обов’язково внесене до електронної системи охорони здоров’я.