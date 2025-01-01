С 2025 года часть медицинских услуг стала платной: перечень и правила оплаты

С начала 2025 года государственные и коммунальные учреждения здравоохранения в Украине начнут предоставлять некоторые медицинские услуги за оплату. Это нововведение является частью реформы, направленной на повышение прозрачности финансирования медицинской системы и борьбу с неформальными платежами. Решение о введении платных услуг принял Кабинет Министров летом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

За какие медицинские услуги придется платить с 1 января

Согласно информации Минздрава, платными будут медицинские услуги, которые не покрываются Программой медицинских гарантий. В частности:

обращение без направления врача, если оно является обязательным

услуги по договорам с юридическими лицами

медицинские услуги в учреждениях сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами для пациентов, которые не относятся к их контингенту

Также платными будут дополнительные сервисы:

оказание медицинской помощи на дому по желанию пациента (если это не продиктовано его состоянием)

выбор конкретного врача для плановой специализированной помощи

пребывание в палатах с повышенным уровнем комфорта по запросу пациента

Как получить бесплатную медицинскую помощь

Программа медицинских гарантий продолжает обеспечивать бесплатный доступ к основным медицинским услугам. Для их получения, в большинстве случаев, необходимо направление от семейного или лечащего врача. Исключение составляют следующие категории:

первичная и экстренная медицинская помощь

обращение к акушеру-гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, педиатру, фтизиатру или врачу, у которого пациент находится под наблюдением из-за хронического заболевания

Минздрав отмечает, что все платные услуги должны быть четко определены и доступны для ознакомления на официальных сайтах медицинских учреждений и информационных стендах в больницах.

Оплата за платные услуги будет осуществляться исключительно безналичным способом. Предоставление платной помощи будет оформлено официальными документами и обязательно внесено в электронную систему здравоохранения.