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С 2025 года часть медицинских услуг стала платной: перечень и правила оплаты

Среда 01 января 2025 10:33
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С 2025 года часть медицинских услуг стала платной: перечень и правила оплаты Фото: Платные медицинские услуги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С начала 2025 года государственные и коммунальные учреждения здравоохранения в Украине начнут предоставлять некоторые медицинские услуги за оплату. Это нововведение является частью реформы, направленной на повышение прозрачности финансирования медицинской системы и борьбу с неформальными платежами. Решение о введении платных услуг принял Кабинет Министров летом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

За какие медицинские услуги придется платить с 1 января

Согласно информации Минздрава, платными будут медицинские услуги, которые не покрываются Программой медицинских гарантий. В частности:

  • обращение без направления врача, если оно является обязательным
  • услуги по договорам с юридическими лицами
  • медицинские услуги в учреждениях сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами для пациентов, которые не относятся к их контингенту

Также платными будут дополнительные сервисы:

  • оказание медицинской помощи на дому по желанию пациента (если это не продиктовано его состоянием)
  • выбор конкретного врача для плановой специализированной помощи
  • пребывание в палатах с повышенным уровнем комфорта по запросу пациента

Как получить бесплатную медицинскую помощь

Программа медицинских гарантий продолжает обеспечивать бесплатный доступ к основным медицинским услугам. Для их получения, в большинстве случаев, необходимо направление от семейного или лечащего врача. Исключение составляют следующие категории:

  • первичная и экстренная медицинская помощь
  • обращение к акушеру-гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, педиатру, фтизиатру или врачу, у которого пациент находится под наблюдением из-за хронического заболевания

Минздрав отмечает, что все платные услуги должны быть четко определены и доступны для ознакомления на официальных сайтах медицинских учреждений и информационных стендах в больницах.

Оплата за платные услуги будет осуществляться исключительно безналичным способом. Предоставление платной помощи будет оформлено официальными документами и обязательно внесено в электронную систему здравоохранения.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав ввел новую систему оценки функционального состояния лиц, которая заменит МСЭК. Новые экспертные команды будут работать в 286 больницах по всей стране, что обеспечит доступность услуг для граждан. Для работы создано 1348 команд, в составе которых более 4300 врачей со специализациями: хирургической, травматологической, кардионеврологической и психиатрической. Это втрое больше, чем в предыдущей системе.

Также мы писали, что в Украине начал функционировать Единый веб-портал вакансий в области здравоохранения. Новый онлайн-ресурс позволяет медикам, фармацевтам и другим специалистам в сфере быстро и удобно находить работу.

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