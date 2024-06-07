У 2024 році уряд виділив на закупівлі препаратів від онкохвороб 2,3 млрд грн

"У минулому році 2,5 млрд грн було виділено на закупівлі ліків та медичних виробів від дитячої та дорослої онкології, якщо говорити про цей рік, то це 2,3 млрд грн. Мова не йде про зменшення бюджету. Річ у тому, що в кінці минулого року на економію ми встигли дозакупити ліки, які вже не потрібно закуповувати у цьому році. Держава купує близько ста позицій для дитячої онкології та понад сто позицій для дорослої онкології", - зазначив Адаманов.

За його словами, якщо говорити про контракти 2023 року, то всі законтрактовані позиції ліків та медвиробів поставлені в лікарні.. Цього року вже оголошено закупівлі 186 позицій препаратів та медвиробів для лікування онкології у дітей та дорослих на загальну суму 1,8 млрд грн, тобто майже 80% від замовлення Міністерства охорони здоровʼя на лікування онкології.

Загалом закупівлі онкопрепаратів становлять 26% загального бюджету МЗУ на централізовані закупівлі ліків у 2024 році.

Крім того, цього року вперше МЗУ уклали трирічні договори на закупівлю онкологічних препаратів за кошти держбюджету.

"Ми вважаємо це величезною перемогою, тому що це знижує ризик переривання лікування. Пацієнти завжди матимуть доступ до безоплатного лікування", - підкреслив гендиректор Медзакупівель України.

Крім того, МЗУ системно розширюють доступ українців до інноваційного лікування онкології. Зокрема, цього року лікарні отримають 15 дороговартісних лінійних прискорювачів для лікування раку, які були придбані минулоріч. Перша поставка такого обладнання очікується у червні.

Також Медзакупівлі змінили підходи до розвезень: везуть не все замовлення, а невеликими партіями відповідно до поданої потреби, орієнтуючись на залишки, а також формують незнижувальний запас найзатребуваніших ліків для уникнення дефіциту у лікарнях.

"Фокус на забезпеченості в МЗУ розпочинається ще задовго до розвезення в регіони та процедури закупівлі в Prozorro, адже вже на етапі ринкової консультації ми надаємо потенційним постачальникам інформацію щодо необхідної дати поставки на наш склад. Таким чином, постачальники ще до оголошення процедури можуть оцінити власні спроможності та підготуватись до закупівлі", - додала заступниця гендиректора з управління клієнтським досвідом та міжнародної взаємодії МЗУ Катерина Некрасова.

Крім того, вона зазначила, що МЗУ продовжать забезпечувати українців не лише необхідними медтоварами, а й актуальною інформацією щодо їх наявності у лікарнях.

Нині Медзакупівлі запустили новий сайт, де у розділі "Пацієнтам" міститься вкладка "Каталог медтоварів", де кожен може знайти необхідні йому препарати або медвироби у лікарні: https://mpu.gov.ua/uk/patients/catalog