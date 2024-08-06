У 2024 році ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для підтримки енергосистеми

З початку цього року шахтарі ДТЕК ввели в роботу 11 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що підприємства ДТЕК продовжують посилено готуватися до наступного опалювального сезону. Енергетики ремонтують та відновлюють ТЕС, а шахтарі підтримують необхідні для роботи електростанцій запаси палива.

Загалом у січні-липні цього року шахтарі ДТЕК Енерго вже ввели в роботу 11 нових вугільних лав. Це дозволяє забезпечувати накопичити достатні запаси до зими.

"Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених та зруйнованих атаками потужностей ТЕС. А шахтарі роблять все можливе, щоб ці потужності мали достатні запаси палива для покриття літніх та зимових піків споживання електрики. Для цього реалізуємо план на цей рік – ввести в роботу 27 нових лав: 11 вже ввели, ще 16 плануємо у серпні - грудні", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова 41 раз підіймали теплоелектростанції "з нуля" після масованих обстрілів.