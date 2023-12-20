У 2024 році Дніпро збільшуватиме суму на підтримку Сил оборони, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов публічно відзвітував про виконану у 2023 році роботу. Під час виступу і він наголосив, що ключовим пріоритетом міста залишатиметься системна підтримка Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

За його словами, Дніпро щотижня доправляє на передову великі партії устаткування вартістю в десятки мільйонів гривень. Нині це загалом майже 2 тис. дронів різних моделей, серед яких і FPV-безпілотники. Їх виготовляють розробники з Дніпра - за програмою, яку ухвалила та фінансує мерія.

Також кількість автівок сягає вже близько 830 вантажівок та пікапів. Їх придбано як коштом бюджету, так і за сприяння міськради та залучених нею благодійників.

До цієї загальної кількості також входять 80 карет швидкої, які влітку Дніпро віддав військовим та деокупованим територіям.

Водночас місто надало майже 250 тепловізорів, десятки антидронових рушниць, техніку радіозв'язку. Понад дві сотні комплектів "Нічних водіїв" та монокулярів. Майже пів сотні зенітних прожекторів для ППО.

Більше пів тисячі камер відеоспостереження та ще загалом 14 тис. одиниць всілякої комп’ютерної техніки та інших важливих ресурсів. Як-то десятки тисяч літрів пального, сотні комплектів гуми, генератори, амуніція, запчастини та інструменти.

"Дніпро вже витратив на війну мільярди гривень. І, попри те, що держава забрала у міст військовий ПДФО, допомагатиме далі. Скільки буде потрібно", - сказав Філатов, зауваживши, що на 2024 рік у бюджеті Дніпра на підтримку Сил оборони закладено майже мільярд гривень.

Цю суму планують збільшувати - після щоквартального підрахунку надприбутків міського бюджету.