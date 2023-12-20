В 2024 году Днепр будет увеличивать сумму на поддержку Сил обороны, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов публично отчитался о проделанной в 2023 году работе. Во время выступления он подчеркнул, что ключевым приоритетом города будет оставаться системная поддержка Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

По его словам, Днепр еженедельно доставляет на передовую крупные партии оборудование стоимостью в десятки миллионов гривен. В настоящее время это почти 2 тыс. дронов разных моделей, среди которых и FPV-беспилотники. Их производят разработчики из Днепра - по программе, которую приняла и финансирует мэрия.

Также количество автомобилей достигает уже около 830 грузовиков и пикапов. Они приобретены как за счет бюджета, так и при содействии горсовета и привлеченных им благотворителей.

В это общее количество также входят 80 карет скорой, которые летом Днепр отдал военным и деоккупированным территориям.

В то же время город предоставил почти 250 тепловизоров, десятки антидроновых ружей, технику радиосвязи. Более двухсот комплектов "Ночных водителей" и монокуляров. Почти полсотни зенитных прожекторов для ПВО.

Более полутысячи камер видеонаблюдения и всего 14 тыс. единиц всевозможной компьютерной техники и других важных ресурсов. Как-то десятки тысяч литров горючего, сотни комплектов резины, генераторы, амуниция, запчасти и инструменты.

"Днепр уже потратил на войну миллиарды гривен. И, несмотря на то, что государство забрало у городов военный НДФЛ, будет помогать дальше. Сколько потребуется", - сказал Филатов, отметив, что на 2024 год в бюджете Днепра в поддержку Сил обороны заложен почти миллиард гривен.

Эту сумму планируют увеличивать - после ежеквартального подсчета сверхприбылей городского бюджета.