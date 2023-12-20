ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В 2024 году Днепр будет увеличивать сумму на поддержку Сил обороны, - Филатов

Среда 20 декабря 2023 12:11
UA EN RU
В 2024 году Днепр будет увеличивать сумму на поддержку Сил обороны, - Филатов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов публично отчитался о проделанной в 2023 году работе. Во время выступления он подчеркнул, что ключевым приоритетом города будет оставаться системная поддержка Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

По его словам, Днепр еженедельно доставляет на передовую крупные партии оборудование стоимостью в десятки миллионов гривен. В настоящее время это почти 2 тыс. дронов разных моделей, среди которых и FPV-беспилотники. Их производят разработчики из Днепра - по программе, которую приняла и финансирует мэрия.

Также количество автомобилей достигает уже около 830 грузовиков и пикапов. Они приобретены как за счет бюджета, так и при содействии горсовета и привлеченных им благотворителей.

В это общее количество также входят 80 карет скорой, которые летом Днепр отдал военным и деоккупированным территориям.

В то же время город предоставил почти 250 тепловизоров, десятки антидроновых ружей, технику радиосвязи. Более двухсот комплектов "Ночных водителей" и монокуляров. Почти полсотни зенитных прожекторов для ПВО.

Более полутысячи камер видеонаблюдения и всего 14 тыс. единиц всевозможной компьютерной техники и других важных ресурсов. Как-то десятки тысяч литров горючего, сотни комплектов резины, генераторы, амуниция, запчасти и инструменты.

"Днепр уже потратил на войну миллиарды гривен. И, несмотря на то, что государство забрало у городов военный НДФЛ, будет помогать дальше. Сколько потребуется", - сказал Филатов, отметив, что на 2024 год в бюджете Днепра в поддержку Сил обороны заложен почти миллиард гривен.

Эту сумму планируют увеличивать - после ежеквартального подсчета сверхприбылей городского бюджета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов
NEWS
Враг бил "Шахедами" и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине
Враг бил "Шахедами" и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году