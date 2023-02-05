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У 2023 в Україні планують ввести в експлуатацію 500 МВт потужностей "зеленої" генерації

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Неділя 05 лютого 2023 18:55
У 2023 в Україні планують ввести в експлуатацію 500 МВт потужностей "зеленої" генерації Фото: в Україні планують ввести в експлуатацію 500 МВт потужностей "зеленої" генерації (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Для збільшення стійкості енергосистеми у 2023 році Україна буде розвивати "зелену" генерацію і протягом року планує ввести в експлуатацію до 500 МВт потужностей відновлювальної енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка на саміті "Україна - ЄС".

"Ми будемо розвивати зелену енергетику, яка буде інтегрована в європейську економіку. Зокрема, цього року плануємо ввести в експлуатацію до 500 МВт потужностей", - сказав він.

Міністр підкреслив, що стійкість енергетичної системи України також буде збільшена завдяки децентралізації та енергетичній ефективності.

Також Галущенко додав, що Україна має гнучку гідроакумулюючу інфраструктуру, яка у поєднанні з іншими технологіями зберігання електроенергії дозволить Україні стати хабом з її накопичення.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитро Григор'єв заявив, що зараз необхідно надати пріоритет розвитку "зеленій" генерації, оскільки в деякі періоди часу енергосистема Одеської області працює за рахунок відновлювальних джерел енергії.

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