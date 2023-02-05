В 2023 году в Украине планируют ввести в эксплуатацию 500 МВт мощностей "зеленой" генерации

Для увеличения устойчивости энергосистемы в 2023 году Украина будет развивать "зеленую" генерацию и в течение года планирует ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей возобновляемой энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко на саммите "Украина - ЕС".

"Мы будем развивать зеленую энергетику, которая будет интегрирована в европейскую экономику. В частности, в текущем году планируем ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что устойчивость энергетической системы Украины будет также увеличена благодаря децентрализации и энергетической эффективности.

Также Галущенко добавил, что у Украины есть гибкая гидроаккумулирующая инфраструктура, которая в сочетании с другими технологиями хранения электроэнергии позволит Украине стать хабом по ее накоплению.

Напомним, ранее генеральный директор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев заявил, что сейчас необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой" генерации, поскольку в некоторые периоды времени энергосистема Одесской области работает за счет возобновляемых источников энергии.