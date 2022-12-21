В 2023 году Минэкономики планирует разблокировать морские порты и расширить экспорт

Министерство экономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские против и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра экономики - торгового представителя Украины Тараса Качку.

В частности, в 2023 году правительство будет пытаться продолжить действие беспошлинных режимов торговли по меньшей мере на период, пока идет война, и украинский бизнес нуждается в поддержке. Также в планах - решение проблем с логистикой.

"Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины, в котором бизнесу готовы помогать международные финансовые организации (прежде всего ЕБРР), которые будут финансировать проекты", - отметил Качка.

Напомним, в октябре 2022-го речь шла о том, что правительство планирует стимулировать процесс создания общих железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС для ускорения логистики отечественных экспортеров.

Ранее аналитики сообщали, что ежемесячно Украина теряет более 420 миллионов долларов, которые могли бы получить на экспорте металлопродукции.

Как известно, директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Угулья" и "ТИС-Руда" - призвали президента расширить действие "зернового коридора" на металлопродукцию.