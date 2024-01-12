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У 2023 році ДТЕК вдвічі збільшив інвестиції у ТЕС і шахти до 11 млрд гривень

Фото: у 2023 році ДТЕК вдвічі збільшив інвестиції у ТЕС і шахти до 11 млрд гривень (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Минулого року ДТЕК Енерго інвестував в ремонтну кампанію на теплоелектростанціях та видобуток вугілля на шахтах близько 11 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що завдяки цьому вдалося відновити значну частину пошкоджених від ворожих обстрілів потужностей теплової генерації, реалізувати щорічну планову ремонту кампанію на ТЕС, а також підтримати видобуток необхідних для їх надійної роботи обсягів вугілля. 

"Ми пройшли найскладнішу зиму, відновилися, наскільки це було фізично можливо після таких масштабних атак, і у такі короткі терміни. І вже впритул наблизилися до екватору цього опалювального сезону. Продовжуємо робити все можливе, щоб попри обстріли та дефіцит внутрішніх резервних генеруючих потужностей в енергосистемі, підтримувати її надійну роботу, а відтак - постачати світло і тепло в оселі українців", - сказав генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.  

Наголошується, що минулого року енергетики відновили після масованих обстрілів 9 енергоблоків, а в рамках щорічної планової ремонтної кампанії вони полагодили 24 блоки. Також компанія придбала та сформувала запас критичного обладнання на випадок нових обстрілів.  

Попри атаки і пошкодження ТЕС "ДТЕК Енерго" посилено працювали та підтримували надійність енергосистеми та за рік згенерували майже 15,2 млрд кВт*год eлектроенергії. 

Також минулого року шахтарі ввели в роботу 26 нових вугільних лав. Це дозволило виконати план з видобутку - отримати стільки вугілля, скільки планувалося. Завдяки цьому вдалося забезпечити українські ТЕС достатніми для роботи обсягами палива. 

Компанія сформувала на зиму додаткову «подушку безпеки» з імпортного палива, зазначається в повідомленні. На кінець року було доставлено з Польщі більшу половину із законтрактованих на увесь опалювальний сезон обсягів вугілля: 154 тис. тонн. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для підтримки українського вуглевидобування 2023 року ДТЕК виготовив 15 комбайнів і 1,1 млн запчастин.

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