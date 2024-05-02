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У 2023 році ДТЕК Енерго сплатив до бюджету 15 млрд грн податків

Фото: у 2023 році ДТЕК Енерго сплатив до бюджету 15 млрд грн податків (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

За підсумками 2023 року ДТЕК Енерго сплатив до бюджетів усіх рівнів майже 15 млрд грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"За підсумками 2023 року ДТЕК Енерго сплатив 14,8 млрд грн податків, що на 16,5% більше, ніж у 2022 року (12,7 млрд грн)", - зазначили у компанії.

В ДТЕК Енерго уточнили, що у 2023 році інвестиції компанії у ремонти ТЕС та український вуглевидобуток склали рекордні майже 11 млрд грн в порівнянні з 6 млрд грн у 2022 році. Також минулого року було інвестовано 1,3 млрд грн у формування запасу критичного та резервного обладнання на випадок обстрілів.

Нагадаємо, у березні - квітні цього року ворог пошкодив або знищив понад 80% теплової генерації ДТЕК. За попередніми даними, для відновлення потужностей необхідно близько 14 млрд грн ($350 млн).

Як заявляв виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це сума завданих збитків по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт. Значну частину коштів на відновлення компанія спрямує з власних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що за 2023 рік група ДТЕК сплатила 40,2 мільярда гривень податків та зборів.

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