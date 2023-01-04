У 2022 році 9 лікарень отримали нове обладнання від "Фундації Течія"

"Попри війну ми продовжили модернізовувати українські лікарні. У 2023-му ми також будемо допомагати озброювати лікарів найсучаснішим обладнанням, адже їх вміння і талант з передовими технологіями конвертуються у тисячі врятованих життів щороку", - коментує Олег Крот, директор фундації та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Арсенал медиків поповнився електрохірургічними апаратами, багатофункційними операційними столами, хірургічними світильниками, медичними каталками, перфоратором черепа, стерилізаційним обладнанням та наборами розхідних матеріалів.

"Нові електрохірургічні апарати дозволяють проводити операції будь-якої складності на спинному та головному мозку без ризику травматизації нервових структур. Для лікарні це важливий крок вперед у якості виконання хірургічного втручання та відновлення пацієнтів після операції", - додає Сергій Самохвал, т.в.о. завідувача нейрохірургічним відділенням Черкаської обласної лікарні, яка отримала від фундації 2 електрохірургічних апарати, 2 операційних та 5 оглядових світильників.

У фундації зазначають, що за 4 роки вони частково оновили обладнання в 19 медзакладах у 14 містах України. Вартість модернізації - майже 27 млн грн. Це обладнання допомогло провести понад 8,5 тисяч операцій та понад 84 тисяч лабораторних досліджень.