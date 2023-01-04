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У 2022 році 9 лікарень отримали нове обладнання від "Фундації Течія"

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Середа 04 січня 2023 15:56
У 2022 році 9 лікарень отримали нове обладнання від "Фундації Течія" Фото: у 2022 році 9 лікарень отримали нове обладнання від "Фундації Течія" (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

ГО "Фундація Течія" придбала та передала протягом 2022 року дитячим та дорослим лікарням різних спеціалізацій у 7 містах України нове медичне обладнання та розхідні матеріали вартістю понад 6,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

"Попри війну ми продовжили модернізовувати українські лікарні. У 2023-му ми також будемо допомагати озброювати лікарів найсучаснішим обладнанням, адже їх вміння і талант з передовими технологіями конвертуються у тисячі врятованих життів щороку", - коментує Олег Крот, директор фундації та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Арсенал медиків поповнився електрохірургічними апаратами, багатофункційними операційними столами, хірургічними світильниками, медичними каталками, перфоратором черепа, стерилізаційним обладнанням та наборами розхідних матеріалів.

"Нові електрохірургічні апарати дозволяють проводити операції будь-якої складності на спинному та головному мозку без ризику травматизації нервових структур. Для лікарні це важливий крок вперед у якості виконання хірургічного втручання та відновлення пацієнтів після операції", - додає Сергій Самохвал, т.в.о. завідувача нейрохірургічним відділенням Черкаської обласної лікарні, яка отримала від фундації 2 електрохірургічних апарати, 2 операційних та 5 оглядових світильників.

У 2022 році 9 лікарень отримали нове обладнання від &quot;Фундації Течія&quot;

У фундації зазначають, що за 4 роки вони частково оновили обладнання в 19 медзакладах у 14 містах України. Вартість модернізації - майже 27 млн грн. Це обладнання допомогло провести понад 8,5 тисяч операцій та понад 84 тисяч лабораторних досліджень.

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