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В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от "Фундации Течия"

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Среда 04 января 2023 15:56
В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от "Фундации Течия" Фото: в 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от "Фундации Течия" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

ОО "Фундация Течия" приобрела и передала в течение 2022 года детским и взрослым больницам разных специализаций в 7 городах Украины новое медицинское оборудование и расходные материалы стоимостью более 6,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

"Несмотря на войну, мы продолжили модернизировать украинские больницы. В 2023-м мы также будем помогать вооружать врачей самым современным оборудованием, ведь их умение и талант с передовыми технологиями конвертируются в тысячи спасенных жизней ежегодно", - комментирует Олег Крот, директор фонда и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Арсенал медиков пополнился электрохирургическими аппаратами, многофункциональными операционными столами, хирургическими светильниками, медицинскими каталками, перфоратором черепа, стерилизационным оборудованием и наборами расходных материалов.

"Новые электрохирургические аппараты позволяют проводить операции любой сложности на спинном и головном мозге без риска травмирования нервных структур. Для больницы это важный шаг вперед в качестве выполнения хирургического вмешательства и восстановления пациентов после операции", - добавляет Сергей Самохвал, в.и.о. заведующего нейрохирургическим отделением Черкасской областной больницы, которая получила от фонда 2 электрохирургических аппарата, 2 операционных и 5 смотровых светильников.

В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от &quot;Фундации Течия&quot;

В фонде отмечают, что за 4 года они частично обновили оборудование в 19 медучреждениях в 14 городах Украины. Стоимость модернизации - почти 27 млн грн. Это оборудование помогло провести более 8,5 тысячи операций и более 84 тысяч лабораторных исследований.

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