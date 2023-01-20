ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation

Новость на русском →
П'ятниця 20 січня 2023 10:25
2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation Фото: 2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України отримали 60 автомобілів, 60 дронів та 100 оптичних та радіоприладів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, ЗСУ отримали 64 системи зв’язку - радіостанції, ретранслятори та рації, 36 оптичних засобів - прицілів, тепловізорів, дальномірів, приладів нічного бачення.

Також у розпорядження українських військових надійшло 90 комп’ютерів, планшетів та смартфонів, понад 220 одиниць іншої комп’ютерної техніки.

Favbet Foundation та компанії-партнери передали ЗСУ понад 10 генераторів та близько 150 джерел живлення - акумуляторів, сонячних зарядних станцій та павербанків.

2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation

Разом з авто українські військові отримали тисячі одиниць захисного спорядження, військової амуніції та іншого допоміжного обладнання.

Сумарно на закупівлю технічної допомоги для ЗСУ Favbet Foundation та компанії-партнери спрямували близько 35 млн грн. Ще понад 7 млн грн передано Збройним Силам через інші фонди, зокрема "Повернись живим".

Окрім того, 2022 року група компаній Favbet перерахувала до державного бюджету лишень ліцензійних платежів 147 млн грн, не враховуючи інших податків з поточної діяльності.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна