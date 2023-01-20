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В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation

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Пятница 20 января 2023 10:25
В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation Фото: 2022 ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины получили 60 автомобилей, 60 дронов и 100 оптических и радиоприборов при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, ВСУ получили 64 системы связи - радиостанции, ретрансляторы и рации, 36 оптических средств - прицелов, тепловизоров, дальномеров, приборов ночного видения.

Также в распоряжение украинских военных поступило 90 компьютеров, планшетов и смартфонов, более 220 единиц другой компьютерной техники.

Favbet Foundation и компании-партнеры передали ВСУ более 10 генераторов и около 150 источников питания - аккумуляторов, солнечных зарядных станций и павербанков.

В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation

Вместе с авто украинские военные получили тысячи единиц защитного снаряжения, военной амуниции и прочего вспомогательного оборудования.

Суммарно на закупку технической помощи для ВСУ Favbet Foundation и компании-партнеры направили около 35 млн грн. Еще более 7 млн грн передано Вооруженным силам через другие фонды, в том числе "Повернись живим".

Кроме того, в 2022 году группа компаний Favbet перечислила в государственный бюджет только лицензионных платежей 147 млн грн, не учитывая других налогов с текущей деятельности.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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