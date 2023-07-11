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За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на понад 60%, - GMC

Фото: за 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на понад 60% (pixabay.com)
Автор: Олександр Мороз

За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на 63,7%, а в першому кварталі 2023 - ще у півтора раза. Наразі Грузія є найбільшим постачальником вина в Росію, витіснивши з цієї позиції Італію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані грузинського моніторингового центру GMC.

За даними аналітиків, прогнозні доходи грузинських постачальників вина державі-агресору цього року перевищать 240 мільйонів доларів.

При цьому власники та топменеджери 8 з 10 найбільших експортерів грузинського вина в Росію є фінансовими донорами владної проросійської партії "Грузинська мрія".

Майже всі бренди грузинського вина, яке експортується до Росії, представлені й на полицях українських супермаркетів.

Нагадаємо, раніше корпорація Укрвинпром звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією встановити спеціальні мита в розмірі 50% на готову виноробну продукцію походженням з Грузії та Вірменії.

Свою ініціативу Укрвинпром аргументував кризовою ситуацію в українському виноробстві, недружньою політикою керівництва Грузії та Вірменії до України та його лояльністю до держави-агресора.

Ініціатива Укрвинпрому наразі опрацьовується Кабінетом міністрів.

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