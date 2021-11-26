В 2022 году полностью отремонтируют пограничную дорогу "Червоноград - Рава-Русская"

На данный момент подрядная организация приступила к ремонту одного из худших участков дороги - от города Рава-Русская до села Речки.

"Капитального ремонта дорога Червоноград - Рава-Русская не видела несколько десятков лет. Сейчас этот участок является настоящим испытанием для водителей, поскольку изношенное дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, а иногда крайне глубокие выбоины. Чтобы уменьшить нагрузку на автомобиль, водителям приходится искать альтернативу для объезда данной дороги. Соответственно, мы приняли решение провести соответствующие работы для обеспечения здесь надлежащего проезда транспорта", - рассказал руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Летом активные работы проводились на участке "Червоноград - Белз".

В рамках капитального ремонта дорожники полностью заменят проезжую одежду, расширят проезжую часть, обустроят дорожную инфраструктуру, отремонтируют все искусственные сооружения. В пределах населенных пунктов будет устроено освещение и проведены мероприятия по безопасности дорожного движения.

Накануне в рамках проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе" во Львовской области уже отремонтировали дорогу Т-14-20 "Яворов - Грушев".

В то же время продолжается ремонт таких пограничных дорог Т-14-01 КПП "Смольница" - Старый Самбор", а также Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый".