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В 2022 году полностью отремонтируют пограничную дорогу "Червоноград - Рава-Русская"

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 11:43
В 2022 году полностью отремонтируют пограничную дорогу "Червоноград - Рава-Русская" Фото: в 2022 году полностью отремонтируют пограничную дорогу "Червоноград - Рава-Русская" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2022 году будут в полном объеме завершены ремонтно-строительные работы на автодороге Т-14-04 "Червоноград - Рава-Русская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook служба автомобильных дорог Львовской области.

На данный момент подрядная организация приступила к ремонту одного из худших участков дороги - от города Рава-Русская до села Речки.

"Капитального ремонта дорога Червоноград - Рава-Русская не видела несколько десятков лет. Сейчас этот участок является настоящим испытанием для водителей, поскольку изношенное дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, а иногда крайне глубокие выбоины. Чтобы уменьшить нагрузку на автомобиль, водителям приходится искать альтернативу для объезда данной дороги. Соответственно, мы приняли решение провести соответствующие работы для обеспечения здесь надлежащего проезда транспорта", - рассказал руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Летом активные работы проводились на участке "Червоноград - Белз".

В рамках капитального ремонта дорожники полностью заменят проезжую одежду, расширят проезжую часть, обустроят дорожную инфраструктуру, отремонтируют все искусственные сооружения. В пределах населенных пунктов будет устроено освещение и проведены мероприятия по безопасности дорожного движения.

Накануне в рамках проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе" во Львовской области уже отремонтировали дорогу Т-14-20 "Яворов - Грушев".

В то же время продолжается ремонт таких пограничных дорог Т-14-01 КПП "Смольница" - Старый Самбор", а также Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый".

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Ровенской области завершился капитальный ремонт дороги Т-18-01 "Ровно-Здолбунов-Мизоч-Дубно", которая считалась одной из самых разрушенных в регионе.

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