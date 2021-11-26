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У 2022 році повністю відремонтують прикордонну дорогу "Червоноград - Рава-Руська"

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 11:43
У 2022 році повністю відремонтують прикордонну дорогу "Червоноград - Рава-Руська" Фото: в 2022 році повністю відремонтують прикордонну дорогу "Червоноград - Рава-Руська" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2022 році будуть в повному об'ємі завершені ремонтно-будівельні роботи на автошляху Т-14-04 "Червоноград - Рава-Руська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook служба автомобільних доріг Львівської області.

Станом на зараз підрядна організація приступила до ремонту однієї з найгірших ділянок дороги - від міста Рава-Руська до села Річки.

"Капітального ремонту дорога "Червоноград - Рава-Руська" не бачила кілька десятків років. Наразі ця ділянка є справжнім випробуванням для водіїв, оскільки зношене дорожнє покриття має численні ушкодження, а подекуди вкрай глибокі вибоїни. Аби зменшити навантаження на автомобіль, водіям доводиться шукати альтернативу для об’їзду цієї дороги. Відповідно, ми прийняли рішення провести відповідні роботи для забезпечення тут належного проїзду транспорту", - розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Влітку активні роботи проводили на ділянці "Червоноград - Белз".

У рамках капітального ремонту дорожники повністю замінять дорожній одяг, розширять проїзну частину, облаштують дорожню інфраструктуру, відремонтують усі штучні споруди. У межах населених пунктів буде влаштовано освітлення та проведено заходи з безпеки дорожнього руху.

Напередодні у рамках проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні" у Львівській області уже відремонтували дорогу Т-14-20 "Яворів - Грушів".

Водночас іще триває ремонт таких прикордонних доріг Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір", а також Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий".

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Рівненській області завершився капітальний ремонт дороги Т-18-01 "Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно", яка вважалася однією з найбільш зруйнованих у регіоні.

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