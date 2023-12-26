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За 2022-2023 роки "Українська команда" допомогла майже 275 тисячам військових та цивільних

Фото: за 2022-2023 роки волонтери "Української команди" допомогли майже 275 тисячам військових та цивільних (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

З початку повномасштабної російської агресії волонтерський штаб "Українська команда" надав допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Добігає кінця другий рік повномасштабної війни. І другий рік роботи "Української команди". Ми об’єдналися у перші дні повномасштабного вторгнення заради допомоги тим, хто встав на захист нашої країни зі зброєю в руках. А також тим, хто постраждав від цієї війни. Загалом ми надали допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних", - йдеться у повідомленні.

Волонтерський штаб визначив своїм пріоритетом допомогу військовим, які тримають фронт.

"Наш пріоритет - підтримка наших захисників на передовій. За неповні два роки "Українська команда" передала та доставила на передову десятки автівок, сотні дронів, тисячі бандерпечей та десятки тисяч наборів для обігріву. А також старлінки, станції керування дронами, військову форму та амуніцію і багато іншого. Дякуємо кожному, хто допомагав своїми донатами", - наголосили в "Українській команді". 

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 100 FPV-дронів бійцям 110 Окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищає Авдіївку.

Також повідомлялося, що "Українська команда" привезла на передову декільком бригадам на Лиманському та Бахмутському напрямках партію дронів-камікадзе, станції керування безпілотниками та авто.

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